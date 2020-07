Addio a Emanuele Ferrario, presidente di Radio Maria, l’emittente radiofonica che ha sede a Erba e ascoltata in tutto il mondo. Ferrario Aveva 90 anni e si è spento ieri, 8 luglio, a Varese.

Addio a Emanuele Ferrario, presidente di Radio Maria

Ferrario si avvicinò al mondo radiofonico nel 1986, a seguito della morte della moglie, e dal 1987 ne era diventato presidente. Fu proprio Ferrario a portare Radio Maria in tutto il mondo: la radio dedicata alla Madonna, oggi, si ascolta in 55 Paesi del mondo.

Il messaggio di addio di Padre Livio

“Il nostro caro Emanuele Ferrario ci ha lasciati oggi pomeriggio. Fino all’ultimo ha lavorato per Radio Maria. Grazie Emanuele per aver risposto alla chiamata,portando Radio Maria in Italia e nel mondo. Arrivederci in paradiso”, Padre Livio, Vittorio, Roberta e tutta la famiglia di Radio Maria.