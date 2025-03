Addio a Ennio Valsecchi, ex consigliere comunale

Asso e Valbrona in lutto per Ennio Valsecchi: ex consigliere comunale in entrambi i paesi, è scomparso all’età di 88 anni.

Dirigente in Ferrovie Nord

"Era nato a Scarenna ed era molto legato al paese, a livello di Amministrazione comunale è stato dapprima consigliere ad Asso e poi a Valbrona dove si era trasferito con nostra madre Angela - raccontano le figlie Carla e Alessandra - Sempre in ambito politico è stato consigliere provinciale quando Como e Lecco erano ancora province unite, militava nella Democrazia Cristiana".

Ennio era un uomo dedito alla politica ma anche un instancabile lavoratore, con un impiego che per molto tempo lo ha portato lontano da casa. "E’ partito come bigliettaio alla stazione di Cesano Maderno dove stava anche a dormire. Poi ha fatto carriera ed è diventato responsabile delle tesorerie di Ferrovie Nord fino alla pensione nel 1992. Dopo di che è andato avanti ricoprendo altri ruoli per altre aziende sempre legate al mondo dei trasporti, fino al 2001".

Era stato presidente della biblioteca

Ma non solo, perché Ennio è stato altresì attivo a livello culturale ad Asso: per anni ha ricoperto il ruolo di presidente della biblioteca assese e aveva curato la pubblicazione del volume “Memorie storiche della Vallassina” insieme al professor Nava.

Negli ultimi anni della sua vita, ha però trovato un nuovo impegno: dedicarsi ai propri, amatissimi, quattro nipoti Francesco, Clara, Cecilia e Aurora. Come raccontano le figlie, "era un nonno molto affettuoso e li viziava sempre".

A ricordarlo anche Martina Turba, ex sindaco di Valbrona e poi consigliere in opposizione: "E' stato consigliere comunale a Valbrona quando io lavoravo lì come impiegata, negli anni '80 quando era sindaco Miro Pina. Era sempre molto gentile e disponibile con tutti, molto conosciuto per il suo ruolo in politica e in municipio ma anche per l'impegno verso il paese".

I funerali di Ennio Valsecchi sono stati celebrati oggi pomeriggio, giovedì 6 marzo, nella chiesa parrocchiale di Valbrona.