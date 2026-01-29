Addio a Eva, il suo sorriso si è spento a 14 anni

Muore a 14 anni: le comunità di Albavilla e Merone piangono Eva Ghiglietti.

L’improvvisa scomparsa

La giovane si è spenta nel pomeriggio di ieri, mercoledì 28 gennaio, a causa di un improvviso malore. Cresciuta a Merone, dove ha completato il percorso scolastico e frequentava attivamente la parrocchia e l’oratorio, abitava da qualche tempo ad Albavilla.

Frequentava il primo anno dell’indirizzo Turistico dell’Istituto “Romagnosi” di Erba ed era benvoluta e apprezzata dai compagni, dalle insegnanti e dallo staff della scuola. E oggi è un giorno di grandissimo dolore per tutto l’Istituto che ne piange l’improvvisa e prematura scomparsa. In queste ore, nell’atrio della scuola è stato predisposto uno spazio per raccogliere pensieri, dediche e ricordi da rivolgere ai genitori di Eva in segno di vicinanza e in un grande abbraccio in questo momento di grande dolore.

“Oggi per la nostra comunità è un giorno di immenso dolore per la prematura scomparsa della nostra studentessa Eva, della IE. E’ impossibile trovare le parole per descrivere lo stato d’animo di tutti noi, negli occhi e nel cuore lacrime e profonda tristezza. La dolcezza e il sorriso di Eva rimarranno nei ricordi dei compagni e dei docenti della classe prima E e di tutta la comunità del Romagnosi. Esprimo personale vicinanza e partecipazione al cordoglio della famiglia, alla quale, a nome dell’istituto, invio un pensiero commosso e un affettuoso abbraccio”, le parole del Dirigente scolastico Dario Temperanza.

Parole di vicinanza per la famiglia di Eva sono state espresse anche dal sindaco di Albavilla, Giuliana Castelnuovo.

“La prematura scomparsa di Eva, una ragazza di soli 14 anni, ha colpito duramente l’intera nostra comunità. Pur non avendola conosciuta, davanti a una tragedia così grande non esistono distanze: il dolore dei suoi genitori e dei suoi familiari è straziante e ci tocca tutti nel profondo. In momenti come questi, una comunità si stringe nel silenzio e nel rispetto, condividendo lo smarrimento e la sofferenza. Ai genitori, alla sorellina, ai familiari e a tutti coloro che le hanno voluto bene va il nostro pensiero più sincero e la nostra vicinanza”.

I funerali si svolgeranno nella chiesa parrocchiale di Merone sabato 31 gennaio alle 14.30.