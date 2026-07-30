Addio a Flavio Grigioni: alpino, fondatore e presidente onorario dell’Auser

Addio a Flavio Grigioni: volontario infaticabile, espressione della comunità di Olgiate Comasco, un volto amico, un alpino, un uomo capace di guardare in prospettiva e fondare una realtà preziosa come sempre più è Auser.
Addio a Flavio Grigioni
E’ scomparso nella mattinata odierna, giovedì 30 luglio, all’età di 90 anni. Un vero emblema del volontariato olgiatese, pioniere dell’Auser, capace insieme alla compianta moglie Carla Siviero (scomparsa nel 2014) di dare vita al fondamentale servizio di trasporto dell’Auser, dedicato alle persone bisognose di assistenza. Fondatore, per ventuno anni presidente dell’Auser e fino all’ultimo istante presidente onorario dell’associazione. Molto attaccato alla sua appartenenza al gruppo Alpini di Olgiate Comasco, di cui era consigliere onorario.
Il valore del volontariato
Basti un dato per “fotografare” la disponibilità di Flavio Grigioni: nei suoi 21 anni di presidenza dell’Auser olgiatese ha percorso circa 40.000 chilometri al volante: avanti e indietro nei servizi di trasporto dell’utenza. Un percorso di volontariato condiviso in particolare con la moglie.
Il funerale
Sabato primo agosto, alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Olgiate Comasco, il funerale. Il momento in cui la comunità e le associazioni olgiatesi saluteranno l’indimenticabile amico Flavio Grigioni.