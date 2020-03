Addio a Franca Maltecca: una persona esemplare, vera colonna del Comune di Olgiate Comasco

Addio a Franca Maltecca, una vera colonna del Comune di Olgiate Comasco: è scomparsa oggi, martedì 17 marzo 2020, all’età di 55 anni.

Addio a una persona esemplare, Palazzo Volta in lutto

Franca Maltecca, sposata, mamma di due figli, è stata un volto amico, una parola sempre gentile, una dipendente comunale distintasi per dedizione al suo posto di lavoro nell’ufficio Istruzione. Sempre disponibile, più forte della malattia che da anni combatteva con dignità esemplare. Figlia del partigiano Ernesto Maltecca, storico presidente dell’associazione Combattenti e Reduci di Olgiate Comasco e anche al vertice della federazione interprovinciale. Negli ultimi anni, prima della scomparsa di Ernesto, è stata proprio Franca a portare avanti la testimonianza del padre: attenta e precisa nel rivederne i discorsi scritti, voce che sostituiva quella del papà ormai flebile e stanca, a sua volta testimone della grande lezione di storia e di vita appresa in casa dalla sua famiglia.

Le parole del sindaco

“Fino all’ultimo Franca è stata di esempio per la dedizione al suo lavoro, un esempio di vita – le parole del primo cittadino Simone Moretti, affranto per la scomparsa, esprimendo vicinanza alla famiglia – Entrando in Municipio ogni mattina, il sorriso di Franca era il secondo saluto della giornata che ricevevo. Ha lottato con dignità contro la malattia. Franca ci lascia una grande lezione: non mollare mai”. La scomparsa nella data in cui si ricorda l’anniversario dell’Unità d’Italia appare come coincidenza toccante: un riabbracciare papà Ernesto, dando nuova forza alla sua testimonianza.