Addio a Francesco Roncoroni: “Ha seminato amore”

L’intera comunità di Uggiate con Ronago ricorda Francesco Roncoroni, 30 anni, venuto a mancare sabato 14 marzo a seguito di un incidente stradale.

Francesco “ha seminato amore”

Il paese piange la scomparsa del 30enne Uggiatese, Francesco Roncoroni, rimasto coinvolto in un incidente stradale in Piemonte, dove si trovava con gli amici per sciare. Tra le tante persone rimaste profondamente colpite dalla tragica e improvvisa scomparsa del giovane, anche il sindaco di Uggiate con Ronago Ermes Tettamanti. Suo il pensiero: “La morte di Francesco, un ragazzo così giovane, colpisce al cuore tutti noi. A 30 anni la vita dovrebbe essere solo scoperta e gioia. Eppure, leggendo l’amore che ha seminato in questo tempo, rimarrà una traccia indelebile in chi lo ha conosciuto. Come comunità non possiamo che essere vicini alle famiglie così duramente colpite, sia a quella di Roncoroni sia a quelle di chi era con lui su quella macchina. In questo momento solo silenzio e preghiera”.

Un ragazzo solare e disponibile

Francesco lavorava come Oss per il Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese, nella “Casa di Paolo e Piera”. Nei ricordi lasciati in questi giorni sui social, il 30enne viene definito un’anima buona e gentile, timido, di poche ma utili parole. “E’ sempre stato solare e disponibile con gli altri e adorava il suo lavoro”, ricorda la mamma Nicoletta Bernasconi, anche a nome di papà Gianni e del fratello Daniele.