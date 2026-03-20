Il lutto

Addio a Francesco Roncoroni, oggi il funerale del giovane

Alle 15, in chiesa parrocchiale a Uggiate.

Addio a Francesco Roncoroni, oggi il funerale del giovane

Uggiate con Ronago · 20/03/2026 alle 08:47

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L’ultimo saluto a Francesco Roncoroni, scomparso sabato 14 marzo a seguito di un incidente stradale: si trovava in Piemonte, insieme a un gruppo di amici.

L’ultimo saluto a Roncoroni

La comunità si stringe attorno alla famiglia del giovane venuto a mancare, improvvisamente, all’età di 30 anni. Oggi, venerdì 20 marzo, alle 15, il funerale nella chiesa parrocchiale di Uggiate, preceduto dal rosario, del giovane di Uggiate con Ronago.

Incidente fatale

Quello che doveva essere un week-end di divertimento condiviso con gli amici, si è trasformato in tragedia. Lo scorso fine settimana Francesco Roncoroni si trovava a San Domenico, in Piemonte, quando la macchina su cui viaggiava – un Ranger Rover Evoque – ha divelto un guardrail a causa della neve.

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