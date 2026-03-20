Addio a Francesco Roncoroni, oggi il funerale del giovane

L’ultimo saluto a Francesco Roncoroni, scomparso sabato 14 marzo a seguito di un incidente stradale: si trovava in Piemonte, insieme a un gruppo di amici.
L’ultimo saluto a Roncoroni
La comunità si stringe attorno alla famiglia del giovane venuto a mancare, improvvisamente, all’età di 30 anni. Oggi, venerdì 20 marzo, alle 15, il funerale nella chiesa parrocchiale di Uggiate, preceduto dal rosario, del giovane di Uggiate con Ronago.
Incidente fatale
Quello che doveva essere un week-end di divertimento condiviso con gli amici, si è trasformato in tragedia. Lo scorso fine settimana Francesco Roncoroni si trovava a San Domenico, in Piemonte, quando la macchina su cui viaggiava – un Ranger Rover Evoque – ha divelto un guardrail a causa della neve.