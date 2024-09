Addio a Frank, volontario dal cuore d'oro

Lascia troppo presto e troppo velocemente i suoi affetti Raffaele Zappa, conosciuto da molti come Frank, venuto a mancare a soli 57 anni. Nato e cresciuto a Cucciago, lavorava con dedizione come falegname a Cantù, sempre trovando però lo spazio per passare del tempo con chi gli era vicino.

Addio a Frank, la sorella: "Era una brava persona"

"Era una brava persona, seppur molto riservata e introversa, ma ciò che lo contraddistingueva era proprio l’umiltà - racconta Antonella Zappa, una delle sorelle - Un uomo tutto lavoro, famiglia e amici, che nei momenti del bisogno sapeva regalarti una parola dolce con estrema generosità". Così lo vogliono ricordare i suoi amici del Tms Team, l’associazione che si occupa di organizzare ogni anno le immancabili tradizioni della Festa della Birra e del Birrasprint, e di cui era volontario Frank: "Con la tua bicicletta e l'immancabile stuzzicadenti arrivavi in corte e silenziosamente non facevi mai mancare il tuo prezioso contributo», scritto sotto una foto che lo ritrae in sella alla sua bici per i sentieri del paese".

