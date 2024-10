Addio a Gabriele Graziani, storico farmacista del paese

Addio a Gabriele Graziani, storico farmacista di Oltrona di San Mamette.

Lutto a Oltrona di San Mamette

Graziani, titolare dell'omonima farmacia si è spento venerdì 18 ottobre all'ospedale Sant'Anna dove era ricoverato. Stimato professionista, ha conseguito la laurea in Farmacia nel 1964 con 110/110 e lode e la laurea in Scienze Biologiche con 108/110, entrambe all’Università di Alma Mater Studiorum di Bologna. Ha in seguito intrapreso la carriera di ricercatore farmacologo in un primo tempo all’università, poi nell’industria farmaceutica. Dopo un lungo periodo di formazione in Inghilterra nel Centro ricerche Glaxo, Graziani ha fondato e diretto i laboratori di ricerca farmaco-tossicologica del Centro di Ricerche Glaxo di Verona, ancor oggi prestigioso centro di ricerche in Italia. Negli anni 80 ha poi rilevato la farmacia di Oltrona, con sede dove oggi si trova il bar.