Si è spento nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 novembre 2023, l'ex sindaco di Olgiate Comasco Giacinto Molteni, uomo impegnato in politica e nella vita comunitaria della città.

Addio a Giacinto Molteni, ex sindaco di Olgiate e colonna della Democrazia Cristiana

La comunità di Olgiate Comasco ha perso questa notte, all'età di 86 anni, una delle sue colonne portanti; ha perso un uomo che, per tutta la vita, si è impegnato profondamente non solo nel suo lavoro e per la sua famiglia ma anche per la città attraverso l'impegno politico e il volontariato.

Giacinto Molteni, 86 anni, è stato sindaco di Olgiate Comasco dal 1977 al 1979, poi ha seduto in Consiglio comunale alla fine degli anni 90 e all'inizio degli anni 2000 con il gruppo consiliare del centrosinistra. Durante l'Amministrazione Bianchi infatti, dal 1995 al 1999, fu infatti capogruppo dell'Ulivo tra i banchi della minoranza.

Il suo percorso politico si è incentrato nella Democrazia Cristiana, di cui fu nel Comasco una vera e propria colonna portante. Il suo impegno però non fu solo politico: per tanti anni infatti fu molto attivo in parrocchia e negli anni 60 fu tra i fondatori dell'Avis di Olgiate. Negli anni è stato anche presidente della Casa anziani di Olgiate Comasco.

Con la sua scomparsa, lascia la moglie Federica e le figlie Carla e Laura, quest'ultima ex assessore nel Comune di Olgiate Comasco. I funerali si svolgeranno lunedì, 20 novembre 2023, alle 15 nella chiesa parrocchiale dei Santi Ippolito e Cassiano a Olgiate. Un quarto d'ora prima si svolgerà il rosario.