Addio a Giancarlo Ferrario, colonna della Bocciofila Esperia 1936

Addio a Giancarlo Ferrario, vicepresidente della Bocciofila Esperia 1936: uomo di sport, con le mani tese al servizio a favore della comunità di Olgiate Comasco.

Un vero punto di riferimento

Attento, preciso, inclusivo, un pilastro per i suoi cari e un punto di riferimento per la comunità olgiatese. Giancarlo Ferrario, scomparso mercoledì 30 ottobre all’età di 76 anni, era la colonna portante alla Bocciofila Esperia 1936, il sodalizio di cui era vicepresidente, al fianco del presidente Luigi Di Cristoforo. Stimato volontario nel panorama delle associazioni olgiatesi.

L'impegno in ambito sportivo

Affiora abbondanza di ricordi e gratitudine, nelle parole di chi sottolinea la determinazione e l'entusiasmo di Ferrario in ambito sportivo. "Era una forza - racconta il presidente Di Cristoforo - Mi ha visto crescere e con lui mi sono sempre trovato bene. Abbiamo condiviso tanti momenti belli, anche nei viaggi, in vacanza a Fiuggi con lui e mio papa Italo. Davvero, lui e mio padre sono state le persone che hanno creduto nella Bocciofila Esperia 1936". Dal sindaco Simone Moretti riconoscenza: "Mi hai accompagnato con i suoi preziosi consigli. Ricorderò sempre il tuo “si può?” quando passavi a trovarmi in ufficio in Comune. Senza mai alzare la voce, hai avuto quell’autorevolezza e il buon senso di saper sempre cosa dire al momento giusto". Molte le manifestazioni di cordoglio per la mancanza del vicepresidente della società sportiva, ognuno tratteggia la precisione, la visione e la capacità di mettere attenzione in ogni impegno, portandolo a termine per il bene delle persone coinvolte e coinvolgibili.

Sabato il funerale in chiesa parrocchiale

Per salutare Giancarlo Ferrario, stringendosi attorno alla famiglia, sabato mattina la preghiera del rosario: alle 11 nella chiesa parrocchiale dei Santi Ippolito e Cassiano. Alle 11.15 la celebrazione del funerale.