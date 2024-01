Addio a Gianni Redenti, ex vicesindaco e consigliere: oggi ci saranno i funerali

Tavernerio piange la scomparsa di Gianvittorio Redenti, noto come "Gianni". Aveva 77 anni ed è scomparso nel tardo pomeriggio di lunedì 15 gennaio 2024.

Era stato vicesindaco, assessore e consigliere anche in opposizione

L'uomo, nato e cresciuto in paese, viveva nella frazione di Urago. Era molto conosciuto e apprezzato in paese per il suo impegno politico. Era stato vicesindaco nell'Amministrazione comunale guidata da Rossella Radice, che ha governato il paese dal 2011 al 2015; successivamente era stato consigliere di minoranza nell'Amministrazione del sindaco Mirko Paulon, dal 2016 al 2021. Era anche un consigliere del Consorzio Bim del Lago di Como, Brembo e Serio.

I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio, mercoledì 17 gennaio, alle 14.45, nella chiesa parrocchiale dell'Eucarestia.