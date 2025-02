Addio a Giorgio Giuliano Minoretti, era stato assessore comunale

Castelmarte piange Giorgio Giuliano Minoretti, venuto a mancare nei giorni scorsi: aveva 77 anni.

Geometra ed ex assessore comunale

Minoretti era molto conosciuto sul territorio per via della sua attività, era infatti un geometra. Ma non solo, perché alla fine degli anni '70 è stato anche assessore comunale con delega ai Lavori pubblici.

“Giorgio da sempre ha abitato a Castelmarte - lo ricorda il sindaco Elvio Colombo - Era una persona generosa, estrosa e chi parlava con lui non rimaneva indifferente. Amava molto gli animali, soprattutto i cavalli ma negli anni ha avuto anche dei cani. Da diverso tempo non stava bene, però non ci aspettavamo la sua scomparsa così improvvisa".

Secondo quanto riferito, infatti, probabilmente Minoretti è stato colpito da un malore in casa dove è poi stato trovato.

"Il giorno prima della sua scomparsa avevamo chiacchierato insieme, come spesso facevamo, dato che era anche il mio vicino di casa - prosegue il primo cittadino castelmartese - Quando Giorgio ricoprì il ruolo di assessore, riuscì ad avere l’intuizione di dare il via alla zona industriale della Ravella che tuttora è presente. Ci dispiace molto per la sua scomparsa, ci mancherà”.

Ai funerali di Minoretti, celebrati sabato 22 febbraio a Castelmarte, hanno partecipato anche gli Alpini dal momento che Giorgio faceva parte del sodalizio.