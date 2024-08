Addio a Giuseppe Di Graci, imprenditore lungimirante

Olgiate Comasco piange la scomparsa di Giuseppe Di Graci.

Addio a un imprenditore stimato

Uomo intraprendente, imprenditore lungimirante insieme al fratello: Giuseppe Di Graci è scomparso oggi, domenica 4 agosto, all’età di 62 anni. Titolare dell’attività Elettrodiesel, grande officina situata lungo la Lomazzo-Bizzarone: sviluppata e ampliata, creando opportunità lavorative e sempre distinguendosi per l’affidabilità, la cortesia e l’entusiasmo nel portare avanti l’attività.

Le parole del sindaco

Dal primo cittadino Simone Moretti parole non solo di cordoglio ma di vera e propria riconoscenza per il rapporto di fiducia instaurato negli anni. “Giuseppe, vogliamo ricordarci di te così. Sempre sorridente, amante della vita, sportivo praticante, grande papà ed esempio per tutti i tuoi ragazzi che da te hanno imparato l’arte di un lavoro tutt’altro che semplice come quello dell’officina. Beppe persone per bene come te ce ne vorrebbero a milioni, con il tuo ottimismo e per come hai affrontato gli ultimi mesi… durante i quali nonostante la grande fatica non era difficile trovarti (come qualche giorno fa…) in officina a dirigere i lavori. Per me resti un esempio, per i tuoi figli, tua moglie e la tua famiglia un punto di riferimento sicuro. Per Olgiate e non solo una grandissima perdita. Grazie di esserci stato per tutti”.

Sportivo appassionato, sempre entusiasta

In gioventù calciatore di grande determinazione, sempre e comunque sportivo e attento nel seguire la comune passione per il calcio condivisa con i figli. Un uomo dedito alla famiglia, al lavoro e alla consapevolezza di guidare un’attività lavorativa che ha avuto e ha il merito di essere caratterizzata da uno staff professionale e cortese.