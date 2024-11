Addio a Giuseppe Donghi, l'artista di Brenna

Si è spento Giuseppe Donghi, anima culturale di Brenna. Con l’Associazione Brenna Cultura aveva portato l’arte ai cittadini di tutta la zona.

Paolo Colombo, socio fondatore di «ABC», ricorda:

"L’associazione è nata intorno al 2000. Eravamo io, Giuseppe Donghi e un gruppo di persone che avevano lo scopo di diffondere l’arte e la cultura a Brenna. In collaborazione con l’Amministrazione comunale sono partiti subito dei corsi di pittura che sono tutt’ora attivi. Poi si è aggiunto il merletto. Le iniziative vanno avanti da quasi trent’anni. Tutti gli anni facciamo una manifestazione, “Settimana dell’arte” poi diventata “Arte in tour”. Si mettono in mostra le opere fatte dagli allievi e dai maestri del corso".

Tra i fondatori di "ABC" c’era proprio Donghi:

"Giuseppe è stato fin da subito presidente dell’associazione. Era un artista a tutto tondo, nella vita e come persona. Girava il mondo e l’Italia. Ha fatto conoscere Brenna in giro per l’Italia. A me piace dire che ha vissuto come una candela accesa da due lati nel senso che ha fatto sempre quello che dettava la sua arte".