Beregazzo con Figliaro

Commozione e cordoglio, domani pomeriggio il funerale in chiesa parrocchiale.

Addio a Giuseppe Fumagalli, consigliere comunale leghista a Beregazzo con Figliaro, già consigliere provinciale e due volte candidato sindaco nel suo paese.

Addio a Fumagalli, militante sempre aperto al confronto

Ieri la terribile notizia: il cuore di Giuseppe Fumagalli, 62 anni, ha cessato di battere. Lascia un vuoto incolmabile nella sua amata famiglia, la moglie Anna, i figli Valentina e Luca. Una persona sincera, leale e sempre corretta, Fumagalli, come sottolinea chi gli è stato vicino in tante stagioni caratterizzate da battaglie politiche. "Sempre aperto al confronto - sottolinea Igor Castelli, consigliere comunale leghista di Olgiate Comasco - Il "Fuma", una brava persona: un grande lavoratore, sempre impegnato per il bene del territorio". In paese si è distinto anche nell'ambito del volontariato, insieme alla Pro loco Mirabello Comasco: socio fondatore, sempre presente quando c'era da rimboccarsi le maniche.

Venerdì il funerale in chiesa a Beregazzo

La scomparsa di Fumagalli suscita commozione e cordoglio. Numerosi, in queste ore, gli attestati di stima, riconoscenza e amicizia. Tra gli impegni assunti da militante leghista, anche il ruolo di commissario della sezione di Olgiate. L'impegno sul campo garantito da Fumagalli è andato di pari passo con la formazione.

Nel 2016, unico rappresentante dell'Olgiatese, aveva partecipato alla scuola politica organizzata dal Carroccio a Milano, ricevendo l'attestato dalle mani del segretario nazionale Matteo Salvini. Venerdì 21 gennaio, alle 14.30 nella chiesa di Beregazzo, la preghiera del rosario, alle 15 la celebrazione del funerale.