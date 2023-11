Addio a Italo Briccola, storico imprenditore e deputato di Lurate Caccivio

Addio a Italo Briccola, storico imprenditore di Lurate Caccivio e deputato della Repubblica italiana.

Lutto in città per la scomparsa di italo Briccola

E' venuto a mancare mercoledì intorno alle 23.30 nella sua abitazione, aveva 91 anni. Imprenditore conosciutissimo non soltanto nell'Olgiatese, politico di lungo corso, ha condiviso il suo percorso con personaggi del calibro di Andreotti, Forlani, Casini e Cossiga. Esponente della Democrazia cristiana, ha ricoperto il ruolo di assessore alle Finanze, a Lurate Caccivio nel 1960. Poi consigliere provinciale e deputato alla Camera. Per l'esattezza dal 1979 al 1987. Briccola è stato anche titolare della sua omonima azienda di materie plastiche, fondata nel 1967.

Il ricordo dei familiari

Un saluto, sentito, quello messo nero su bianco dal genero Francesco Gallo: "Ciao Italo, sei stato per me un secondo papà.

Abbiamo trascorso tanto tempo insieme, ricorderò sempre con affetto le lunghe passeggiate domenicali a Morcote e a Riva San Vitale e le nostre interminabili chiacchierate. Hai sempre avuto per me parole di incoraggiamento e mi hai insegnato che non bisogna mai avere paura delle responsabilità, mi dicevi: la vita ci regala tante opportunità per crescere e migliorarci… sta a noi saperle coglierle. Ti ricorderò sempre con tanta nostalgia. Buon viaggio caro Italo, ti voglio bene".

I funerali si svolgeranno sabato 18 novembre, nella chiesa parrocchiale di Lurate, alle 11.