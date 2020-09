Addio a Jessica Marino. Il sacerdote: “La sua morte ci insegni ad essere migliori” FOTO

Un tragico incidente a Como nella serata dell’8 settembre 2020 è costato la vita ai giovani fidanzati, Jessica Marino e Mirco Manfredi. Ieri a Senna Comasco è andato in scena l’ultimo saluto al giovane, oggi invece è toccato a Jessica, 24 anni, nella chiesa di Grandate.

Addio a Jessica Marino. Il sacerdote: “La sua morte ci insegni ad essere migliori”

“Cosa ci insegna la morte di questa nostra sorella? Magari ad essere un po’ migliori. Approfittare delle occasioni per voler bene agli altri. Altrimenti cosa resta della vita?”, ha spiegato don Roberto Pandolfi durante l’omelia. Poi, rivolgendosi alla famiglia della ragazza: “Grazie a voi genitori, perché ci state dando l’esempio. Grazie perché avete avuto tante prove nella vita, grosse e non avete perso la speranza. Grazie per la vostra dignità nel dolore e per la vostra testimonianza. Perché sapete fare la predica da qui è relativamente facile. La vostra predica è molto più grande e stupenda perché viene da un pulpito che è quello della sofferenza. Sara, forse non tutti lo sanno, festeggierà i 30 anni il 7 di settembre, chi ti stava organizzando la festa? Jessica vuole tu faccia comunque una grande festa, ti aiuterà a organizzarla. Jessica non se n’è andata”.