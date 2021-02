E’ venuto a mancare Lorenzo Canepa, aveva 77 anni. Era stato il primo sindaco leghista di Drezzo, eletto nel 1999.

Addio a Lorenzo Canepa, era stato sindaco a Drezzo

“Il suo ricordo è quello di una persona speciale, sempre disponibile e attenta al bene dei cittadini e del territorio”, così lo ha ricordato l’assessore regionale ed ex vicesindaco di Como, Alessandra Locatelli. A farle eco anche la parole del deputato canturino, Nicola Molteni: “Onore al militante e guerriero Lorenzo Canepa. Un leghista vero, autentico, genuino nell’anima, nel cuore e nel pensiero. Un grande amministratore, per anni sindaco leghista di Drezzo, un amico. Una preghiera per Lorenzo, il cordoglio alla famiglia. Oggi la comunità della Lega comasca perde un fratello di tante battaglie”.