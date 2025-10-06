Addio a Loris Bernasconi, instancabile volontario

E’ scomparso all’età di 53 anni Loris Bernasconi, una vita dedicata al sociale: è stato volontario di Croce rossa e Protezione civile.

Addio a Loris Bernasconi, cuore generoso

Loris è sempre stato sorridente, un uomo dal cuore grande pronto a impegnarsi per il prossimo. Nella mattina di sabato 4 ottobre, un infarto lo ha colto improvvisamente mentre attendeva il treno per andare a lavorare. Era in stazione a Balerna, in Canton Ticino, nella vicina Svizzera, a pochi passi da Uggiate con Ronago, il suo paese. Hanno provato a rianimarlo, ma il suo cuore, enorme e generoso, lo ha abbandonato sul più bello.

Loris Bernasconi, all’età di 53 anni, ha lasciato la mamma Angela, le sorelle Fazia, Sabrina, Mirna, Evelina e il fratello Alex.

Loris è stato sorridente, come in questa foto di quando era giovane, un ragazzo. E’ stato volontario in Croce rossa come papà Silverio e in Protezione civile. Era un arbitro di calcio, sempre a contatto coi giovani. Vivace, con voglia di vivere.

L’ultimo saluto

Un’intera comunità potrà stringersi intorno ai familiari, amici e parenti e dare un ultimo saluto a Loris Bernasconi nella giornata di domani, martedì 7 ottobre. In chiesa parrocchiale, a Uggiate, alle 14.30 il rito funebre. A seguire, la tumulazione nel locale cimitero.