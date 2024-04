Addio a Luca, musicista amante dell'arte: aveva 42 anni

Addio a Luca Pace: musicista e amante dell'arte. L'uomo di Lurago d'Erba è scomparso il 25 aprile a causa di una malattia, a soli 42 anni.

Suonava la chitarra in una band: si era esibito anche all'estero

Amante del calcio, aveva militato in numerose squadre locali fino al 2001. Insieme al fratello Denis, maggiore di lui di 21 mesi, aveva fondato la band Simus, che aveva calcato palchi di tutta Italia e persino in Russia e in Lettonia.

"Stavamo preparando un nuovo album: avevamo già 8 o 9 pezzi pronti per essere registrati, ma purtroppo poi ci siamo fermati perché le sue condizioni di salute stavano peggiorando - spiega il fratello - Avevamo tanti progetti da portare avanti: abbiamo fatto tanti viaggi, siamo stati a concerti, tante belle esperienze insieme... Lui era un amante dell'arte, in tutte le sue forme: aveva appena ultimato un disegno dal titolo Terracqueo, amava fare fotografie per ricordare i momenti belli, la musica..."

Da gennaio era sposato con l'amata Ivonne, che aveva conosciuto nel 2018. La coppia aspettava un figlio, che nascerà a luglio.

"La notizia della gravidanza lo aveva reso felicissimo, era uno stimolo ad andare avanti. Ma lui non ha mai voluto lamentarsi, né piangersi addosso, né mettere in piazza le sue sofferenze: condivideva la sua situazione solo sporadicamente e con le persone più strette, mi sapeva stupire per come sapeva guardare la vita, amarla nonostante la malattia. Imparerò a guardarla come faceva lui".

I funerali di Luca Pace si sono tenuti il 27 aprile a Lurago.