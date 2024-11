Addio a Luigi Curioni, alpino e storico porta gonfalone del Gs Madonna del Ghisallo

Barni e Magreglio hanno dato l'ultimo saluto a Luigi Curioni, alpino e storico porta gonfalone della società Gs Madonna del Ghisallo: aveva 86 anni.

Penne nere e ciclismo in lutto

L'uomo è scomparso nei giorni scorsi lasciando un vuoto nelle penne nere di Barni, per tanti anni infatti è stato parte attiva del gruppo. "Ha posato lo zaino a terra l'alpino Luigi Curioni - così lo hanno ricordato gli alpini di Barni - In questo triste momento siamo vicini a sua moglie Rita, ai figli Roberto, nostro ex capogruppo, Bruno e Gabriella, e a tutte le rispettive famiglie".

Ma non solo, perché Curioni è stato una figura storica del Gruppo Sportivo Madonna del Ghisallo, con il ruolo di porta gonfalone e direttore di corsa Fci (Federazione ciclistica italiana). Era anche stato consigliere provinciale e in diverse società, organizzatore di tante manifestazioni ciclistiche sul territorio ma anche a livello nazionale ed europeo.