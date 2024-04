Addio a Mangiacavalli, storico imprenditore

Si è spento uno degli storici industriali di Cermenate: Celeste Mangiacavalli, grintoso, schietto, parlava con la profondità degli occhi. Risaputa la sua disponibilità e la sua predisposizione verso gli altri.

Addio a Mangiacavalli

Residente a Lomazzo, da sempre ha l’azienda di famiglia nella zona industriale cermenatese. L’impresa si occupa di soffitti e controsoffiti in gesso. Celeste ha cominciato a lavorare con il nonno Luigi a Milano, quando aveva solo undici anni. Poi ha creato l’attività di Cermenate: prima ha lavorato con il fratello Carlo; da quando è andato in pensione, negli anni Ottanta, sono i figli a portare avanti l’attività. A stroncare la sua esistenza è stato un malore improvviso. All’arrivo dei figli nella sua abitazione di Lomazzo, qualche ora più tardi, Celestino, come lo chiamavano affettuosamente tutti, era già privo di vita. Per lui non è stato più possibile fare nulla, se non costatare il decesso. Aveva 81 anni.

Tutti i dettagli sul Giornale di Cantù da sabato 27 aprile in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui