Albavilla

Si è spenta Mariuccia, Maria Brivio, storica poetessa dei Contadini della Brianza di Albavilla e nota per scrivere poemi in dialetto. Era una figura simbolica del gruppo folkloristico albavillese. Aveva 91 anni.

Addio a Maria Brivio storica poetessa dei Contadini della Brianza

"Io scrivo poesie semplici, che parlano di me, della mia vita, di ciò che vedo o che ho visto e vissuto – aveva raccontato nel dicembre 2020, quando era stata premiata tra i Contadini della Brianza – Faccio le cose semplici, ho fatto solo la quinta elementare e le poesie ho imparato a recitarle in oratorio, mentre la composizione dei versi mi viene spontanea. Sono entrata nel gruppo dei “Contadini della Brianza” per caso: un giorno ho incontrato per lavoro il presidente Dionigi Garofoli e questo è iniziato dalla comune passione per l’antiquariato, la storia locale e le tradizioni". Brivio, inoltre, è stata insignita nel 2016 del titolo di «Padre del Folclore» dalla Federazione Italiana Tradizioni Popolari.