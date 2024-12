Addio a Martino Gaffuri, ex sindaco di Cantù e dirigente scolastico

Cantù e Mariano Comense in lutto per la scomparsa di Martino Gaffuri, ex sindaco canturino e dirigente scolastico all'istituto comprensivo "Don Milani" di Perticato. Era anche vicepresidente dell'associazione "Il Mantello". Si è spento ieri sera, venerdì 13 dicembre 2024. Aveva 70 anni.

Addio a Martino Gaffuri

Originario di Cantù, si era poi trasferito a Perticato. A Cantù aveva ricoperto anche due incarichi politici: prima come assessore ai Servizi sociali e poi da sindaco della città dal 1988 al 1992 per la Democrazia Cristiana.

Una vita nella scuola

La sua carriera scolastica era iniziata nel 1976, nella scuola elementare di Vighizzolo dove era rimasto per 17 anni. Nel 1991 ha vinto il concorso da preside e, dopo un brevissima esperienza a Seregno, aveva iniziato a lavorare nella frazione, dove è stato dirigente scolastico fino al suo pensionamento, nel 2018.

La benemerenza

Poche settimane fa era arrivata la notizia che il Comune di Mariano Comense aveva deciso di premiarlo con la benemerenza cittadina. Una scelta arrivata "per la grandissima competenza dimostrata quale dirigente delle scuole marianesi e da ultimo il suo impegno nella collaborazione con l’associazione il Mantello, nel campo della fragilità".