Si è spento Martino Lironi, storico dirigente scolastico nelle scuole di Mariano e Cantù. Comasco, aveva 93 anni. Nel 2019 aveva ricevuto un encomio dal Comune di Mariano per il suo prezioso lavoro, dal Comune di Cantù, sempre nello stesso anno, gli era stata attribuita la cittadinanza onoraria canturina.

Addio a Martino Lironi storico dirigente scolastico di Mariano e Cantù

A Mariano, nel plesso di via Passalacqua Trotti era stato per un lungo periodo di dirigenza dal 1970 al 1991. Durante una rimpatriata con le sue insegnanti, avvenuta nel 2016, Lironi ci aveva raccontato: "Sono arrivato a Mariano Comense all'inizio degli anni '70 allora non esisteva ancora la sede di via Sant'Ambrogio, e la competenza di Mariano si estendeva anche a diversi paesi della zona. In questo Comune ho avuto modo di vivere una ricchissima esperienza umana. Le insegnanti hanno mostrato molta collaborazione e con i miei docenti ho stretto un rapporto molto bello: non eravamo semplicemente direttore e subordinati, ma sapemmo stringere un legame di autentica collaborazione tra colleghi alla pari".

(Nella foto, del 2016, Martino Lironi durante un incontro con le sue ex insegnanti del plesso scolastico di via Passalacqua Trotti a Mariano)