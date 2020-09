Addio a mister Peverelli, Gruppo sportivo in lutto

Addio a Fabio Peverelli, allenatore del Gruppo sportivo Villa Guardia.

Addio al mister della squadra 2007

Cordoglio, commozione, un sacco di ricordi belli ai quali aggrapparsi: il Gs Villa Guardia perde uno dei suoi uomini più preziosi. Peverelli, 47 anni, è scomparso dopo aver lottato contro una malattia. Allenava il gruppo di giovanissimi calciatori dell’annata 2007. In segno di lutto, il sodalizio calcistico ha sospeso tutte le attività in programma nella giornata di oggi.

In campo col lutto al braccio

La sezione Calcio del Gruppo sportivo, presieduta da Davide Crescenzo, così ricorda l’amico scomparso: “Di fronte a una notizia come questa ogni parola rischia di essere superflua e priva di valore. L’intera sezione Calcio (dirigenti, allenatori, giocatori e simpatizzanti) si stringe alla moglie, ai figli e a tutta la famiglia per la perdita di Fabio Peverelli, nostro mister della squadra 2007 nelle stagioni sportive 2018-2019 e 2019-2020. Ci lascia un grande mister e un grande uomo che ha provato a lottare fino all’ultimo contro una malattia più grande di lui”. Per omaggiarne la memoria, le squadre del Gs Villa Guardia impegnate nel prossimo week-end in gare ufficiali scenderanno in campo col lutto al braccio.