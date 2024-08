Addio a Monsignor Antonio Paganini: era stato in città per 11 anni

Si è spento nei giorni scorsi, all'età di 93 anni, Monsignor Antonio Paganini. Era stato a Erba dal 1996 al 2007, anno in cui era diventato aggregato presso il capitolo di Sant’Ambrogio a Milano.

A Erba dal 1996 al 2007

Monsignor Paganini era nato a Parabiago (Milano). Proprio lì, nella chiesa parrocchiale dei Ss. Gervaso e Protaso, oggi sono stati celebrati i suoi funerali. Era stato una figura fondamentale nei momenti successivi alla Strage di Erba, per donare conforto a tutta la cittadinanza, ma aveva anche portato a termine diverse opere in città.

I fedeli della parrocchia di Santa Maria Nascente di Erba lo avevano salutato con affetto nel 2007, anno in cui era diventato Monsignore e si era trasferito a Milano, insieme a tutti i sacerdoti che erano nati o avevano prestato servizio in parrocchia: da don Paolo Baruffini, a don Massimiliano Bianchi, da Monsignor Piero Cresseri, a don Andrea Ferrarotti. Con i parrocchiani e gli ex preti di Erba era stata festeggiata anche la bella novità che riguardava, appunto, il sacerdozio di don Antonio Paganini diventato Monsignore.

Emozionante era stato il ricordo che aveva tracciato di lui allora, per salutarlo, don Giovanni Foi, il sacerdote che per molti anni lo aveva affiancato nel disbrigo delle pratiche della parrocchia: "La nota caratteristica che mi è sembrata costantemente emergere dai suoi atteggiamenti, assunti in svariate situazioni, consiste in una svariata gamma di sensibilità umana - e ancora - Il suo animo vibrava ai forti sentimenti del bello e delle cose elevate. Gli oggetti, gli arredamenti liturgici, i paramenti per le celebrazioni all’altare li voleva belli, con gusto artistico".

Monsignor Antonio Paganini era tornato in città, nella parrocchia di Santa Maria Nascente, nel 2013 in occasione del suo 60° anno di sacerdozio. Era stato accolto, sempre con affetto, da tanti fedeli che ora piangono la sua scomparsa.