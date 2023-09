Addio a Nando Mazzola, pietra miliare del commercio canturino

Avrebbe compiuto 96 anni nel mese di ottobre, ma si è spento nei giorni scorsi lo storico commerciante di Cantù Leonando Mazzola, per tutti "Nando".

Addio a Nando Mazzola, storico negoziante canturino

Le vetrine di via Carcano sempre perfettamente allestite con le ultime tendenze della moda uomo, donna e bambino sono da quasi cento anni un vero e proprio punto di riferimento per le famiglie canturine e non solo. Complici il sorriso e la cordialità con i quali da decenni Mazzola accoglieva i clienti da decenni.

"Nando Mazzola, come molti altri volti storici delle attività cittadine, ha rappresentato la storia del commercio canturino - lo ha ricordato Alessandro Bolla, referente cittadino di Confcommercio Como - Era il classico commerciante di una volta, iscritto alla nostra associazione di categoria praticamente da sempre. Era una pietra miliare del commercio della nostra città poiché rappresentava cosa significa avere professionalità e dedizione per questo mestiere".

