Si è spenta Nilde, aveva 108 anni ed era ospite della Casa anziani intercomunale di Uggiate Trevano, dove tutti la chiamavano "Nonna paperina". E' venuta a mancare venerdì 9 giugno 2023.

Addio a nonna Nilde, aveva 108 anni

Leonilde Conconi era nata a Coldrerio, in Svizzera, nel 1914. Ultima di 11 figli, Leonilde ha lavorato a Chiasso, in Canton Ticino, in una fabbrica che produceva sigari e sigarette e poi, dopo essersi sposata, si è trasferita ad Ancona, dove è rimasta per 20 anni. Dopo la pensione aveva scelto Ronago. Durante tutta la sua vita ha conservato una grande passione per i fumetti: Topolino, il simpatico Pippo, la bella Minni, l’esuberante Paperino, il fidato Pluto e la sua preferita, Paperina (da qui il suo soprannome).

Qualche anno fa, in un'intervista al Giornale di Olgiate, aveva raccontato: "Mi ricordo che, da ragazza, la sera, non vedevo l’ora di andare a letto per poterlo sfogliare e mia mamma mi sgridava perché voleva spegnessi la luce e dormissi. Quando andavo a comprarlo, a tutte le ragazzine che vedevo dicevo di acquistarlo perché era divertente". Una passione che ha conservato anche dopo aver superato i 100 anni.