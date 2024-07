Addio a Padre Luciano Pleuteri: per anni è stato l'ultimo nativo di Alzate a essere ordinato

Addio a Padre Luciano Pleuteri: il religioso si è spento a 90 anni. Ne avrebbe compiuti 91 a dicembre. Classe 1933, il religioso ha celebrato ben sessant’anni di sacerdozio lo scorso 19 settembre 2019. Era infatti stato ordinato sacerdote nel 1959. Padre Pleuteri era originario di Alzate, paese in cui aveva anche celebrato la sua prima messa. Lasciò il paese nel lontano 1945, al termine della guerra, appena dodicenne. Ma non dimenticò mai le sue radici e il suo paese di origine.

Funerali ad Alzate e a Monza

Una vita dedicata al servizio e all’impegno spirituale, spesso caratterizzata da spostamenti... Fino al 2005, quando Padre Pleuteri arrivò a Monza, ed entrò a fare parte della Congregazione religiosa dei Padri Pavoniani, detti anche Artigianelli, della città. Padre Pleuteri fu anche responsabile della chiesa dedicata alla Trinità degli Artigianelli di Monza.

E in occasione dei suoi sessant’anni di sacerdozio fu celebrato anche dalla Congregazione religiosa monzese con l’Associazione ex allievi pavoniani di Milano. Ma non lasciò mai veramente la comunità: ad Alzate continuava a celebrare messa nei giorni della Festa della Madonna di Rogoredo, e nel giugno 2022 aveva «passato il testimone» a don Luca Molteni, alzatese ordinato sacerdote. Prima di allora, Padre Pleuteri era l’ultimo nativo alzatese a essere ordinato prete.

A ricordare il religioso alzatese, è stato il sindaco Paolo Frigerio. «E una grave perdita per la comunità: è uno dei pochi religiosi di Alzate che ha sempre amato e sempre ricordato il suo paese. Ovunque fosse per il suo ministero, appena poteva ritornava ad Alzate dai sui famigliari e dai suoi concittadini - le parole del primo cittadino - in particolare a celebrare una messa al Santuario della Beata Vergine di Rogoredo a cui era molto legato. Non è un caso bensì la sua manifestata e sincera volontà di essere tumulato nella cappella dei sacerdoti nel cimitero di Alzate. Li avremo modo di salutarlo e di ricordarlo per sempre. A nome di tutti gli alzatesi e dell’intera Amministrazione comunale giunga a lui un immenso e commosso grazie per la grande fede testimoniata concretamente in tutta la sua vita e le sincere condoglianze a tutti i suoi famigliari».

I funerali di Padre Pleuteri saranno celebrati sia a Monza che nella sua Alzate: stamattina, sabato 6 luglio, a Monza, presso la chiesa della Trinità in piazza Diaz, alle 11. Lunedì 8 luglio, invece, in chiesa prepositurale si terrà un ricordo del religioso: alle 10 con il santo rosario successivamente, alle 10.30, con la messa di esequie. Successivamente alla messa, la salma di Padre Luciano sarà tumulata nella cappella dei sacerdoti al cimitero di Alzate.