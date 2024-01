Addio a Paolo Maspero: un intero paese si stringe intorno alla famiglia

Un intero paese, e non solo, si è stretto attorno alla famiglia di Paolo Maspero. Un uomo di fede, un ottimo marito, un padre amorevole di poche parole, ma di tanti fatti, e un fedele amico venuto a mancare a 58 anni giovedì a causa di un male incurabile, un tumore al pancreas che gli era stato diagnosticato due anni e mezzo fa.

Lascia così un vuoto incolmabile nel cuore della moglie, Elena Corbetta, della madre Caterina, amatissima, e dei figli Yonatan e Braian, ma non solo. La sua scomparsa ha scosso amici, colleghi e conoscenti, tutti coloro che avevano incontrato Maspero e il suo carattere sempre affabile, equilibrato, generoso e disponibile.

Il ricordo

"Era un grande amico - racconta Nazzareno Bellocco - Ci siamo conosciuti quando eravamo piccoli ed è sempre stato un bambino giocherellone e spiritoso. Crescendo è diventato un uomo di grande fede, innamorato della famiglia: non potendo avere figli ha adottato due fratellini e li ha amati più di se stesso. Lui e la moglie Elena erano sempre attenti nel poter dare loro il meglio a livello di istruzione e di educazione. Sono sicuro che per loro si farà sentire anche da lassù".

Un’amicizia profonda quella che legava Bellocco e Maspero. Un legame rafforzatosi negli anni anche grazie ai viaggi spirituali fatti insieme.

"Siamo andati insieme a Lourdes, a Medjugorje ed eravamo anche andati dal Papa. Erano viaggi belli, significativi e ricaricanti".

Una vicinanza che non è certo venuta meno in questi ultimi e difficili anni.

"In questi ultimi giorni in cui gli sono stato vicino mi ha confessato che se fosse finita sarebbe “partito” sereno - ha continuato Bellocco - Era felice di aver incontrato nella sua vita la moglie e vedendola farsi in quattro per le cure e per i figli era certo che questa grande donna avrebbe portato avanti la famiglia nel migliore dei modi. Aveva trovato la persona giusta".

E proprio la moglie ha raccontato di come l’intero paese, e non solo, le abbia dimostrato un amore sconfinato per il marito...

