Addio a Pierfranco Negri: professore e storico giornalista di Televallassina

Si è spento nel pomeriggio di ieri, mercoledì 3 gennaio 2024, Pierfranco Negri, giornalista e insegnante. Aveva 74 anni ed era malato da qualche tempo.

Storico volto di Televallassina

Negri era conosciuto in tutto il territorio soprattutto per la sua storica collaborazione con la tv locale Televallassina, che lo ha ricordato con affetto anche tramite i propri canali ufficiali.

"Oggi per tutti noi di Televallassina è una giornata triste. Dopo una lunga malattia ci ha lasciato Pierfranco Negri. Storico collaboratore della nostra emittente. Dagli anni ‘80 a oggi sono stati centinaia i servizi realizzati con lui. In tutti noi lascia un vuoto incolmabile".

Negri era noto in tutto il territorio per l'impegno politico: era infatti consigliere comunale a Oliveto Lario. Era entrato in Consiglio comunale nel maggio 2023, candidato nella lista "Oliveto futuro in corso" del sindaco Federico Gramatica, dopo alcuni anni in opposizione.

Il funerale si terrà domani, venerdì 5 gennaio alle 15.30, nella chiesa di Onno, preceduto dal rosario. La camera ardente è allestita nella sua abitazione a Onno.