Addio a Pierluigi Cocquio, cuore pulsante della comunità roderese

Addio a Pierluigi Cocquio: era il pilastro dell'intera comunità roderese.

Pierluigi, una vita spesa per gli altri

Un pezzo di Rodero se n'è andato nella notte tra sabato 1 e domenica 2 febbraio: Pierluigi Cocquio, 78 anni, presidente del Gruppo San Maffeo e volontario instancabile, si è sempre dato da fare per il bene del suo paese. Affetto da un male incurabile, Cocquio è sempre e comunque rimasto in prima linea quando c'era da dare una mano a qualcuno. Dopo aver perso entrambi i genitori in età adolescenziale, Pierluigi è cresciuto con la zia Iris Bernaschina, morta qualche anno fa. Una vita lavorativa spesa nel settore della valigeria, prima in un'azienda del varesotto e poi alla Bric's di Olgiate Comasco: successivamente, lavorò anche in una cava del territorio. Era sempre disponibile per un aiuto in favore delle iniziative della parrocchia, dei "Bindun", dell'asilo, del gruppo Alpini e di "Agorà 97". Per le feste sul colle di San Maffeo, poi, Cocquio ha veramente dato l'anima: ogni anno era lui a preparare l'area, organizzare i volontari, acquistare le costine e cucinarle. Un vero e proprio tuttofare.

La dedica del Gruppo San Maffeo

I numerosi volontari del sodalizio che ogni anno organizza gli eventi sul colle hanno voluto ricordare Cocquio con un messaggio speciale. "Grazie per l'impegno costante e la dedizione al nostro gruppo - hanno sottolineato - Ci piacerà pensarti a ogni prossimo appuntamento seduto sulla panchina, sempre al nostro fianco. Ciao Pierluigi, fai buon viaggio".

L'ultimo saluto oggi in chiesa parrocchiale

Nella chiesa parrocchiale di Rodero nel pomeriggio di oggi, martedì 4 febbraio, alle 15.30. In tanti coloro che non sono voluti mancare per dare l'ultimo saluto e ringraziamento a un uomo che ha rappresentato e continuerà senza dubbio a rappresentare un pezzo di storia del paese.