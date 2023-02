Addio a Remo Zambernardi, Lega in lutto per la scomparsa dello storico militante

Addio a Remo Zambernardi, colonna portante della Lega di Cadorago.

Lutto per la lega di Cadorago

Dolore per la scomparsa di un pilastro della sezione cadoraghese della Lega. Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa dello storico militante, tra cui anche quelli di Nicola Molteni: "Un amico vero, autentico, leghista militante genuino, appassionato, sempre in prima fila, sempre pronto ad ogni battaglia nazionale e locale per la Lega, mai domo, schietto e diretto e per questo apprezzato e adorato da tutti noi. Una tragica e dolorosa perdita per la comunità politica della Lega comasca e della sezione di Cadorago di cui sei stato ispiratore e colonna portante, punto di riferimento. Un altro storico militante ci lascia. Il suo impegno quotidiano e oggi il suo ricordo e la sua memoria devono essere per ognuno di noi il monito a continuare quel percorso di autonomia, libertà e federalismo. Anche per te Remo raggiungeremo l'obiettivo. Ho mille ricordi di noi due. Le campagne elettorali, le confidenze, le riflessioni, I timori, le gioie per le tante vittorie politiche, le delusioni per qualche sconfitta. Una complicità Remo che conserverò gelosamente tra i miei ricordi più belli Fai buon viaggio Remo, la tua comunità non ti dimenticherà mai". Al cordoglio si unisce anche il sindaco di Figino Serenza, Roberto Moscatelli: "Ciao grande Remo. Ti voglio ringraziare per tutto quello che hai fatto x la Lega Nord Circoscrizione Cantù e per l'amicizia che mi hai sempre riservato. Con la tenacia che ti contraddistingueva da Segretario della Lega Lombarda - Sezione Cadorago sei riuscito a portare la tua sezione tra le più numerose della nostra provincia. Perdo un grande militante, ma soprattutto un amico sincero. Grazie per tutte le battaglie che abbiamo portato avanti insieme. Mi mancherai grande Remo". Un ultimo saluto anche da parte del ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.