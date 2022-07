E’ morto il volontario canzese impegnato in Africa con Mondo giusto di Lecco. Renato Vivenzi, nato a Canzo il 3 settembre del 1944, era presidente dell’associazione lecchese dedicata a progetti di sostegno nei paesi poveri del continente africano.

Addio a Renato Vivenzi una vita dedicata al volontariato

Si era trasferito stabilmente in Africa nel 1985 dove si è speso anima e corpo per la realizzazione di importanti strutture, come acquedotti rurali, centrali idroelettriche, mulini e dispensari. Proprio per questo suo grande impegno era stato insignito il 2 maggio del 1999 del «San Miro», il massimo riconoscimento assegnato dall’Amministrazione comunale a persone che si sono distinte nel sociale.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 2 luglio 2022 in edicola

