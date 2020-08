Addio a Stefano Basagni, storico medico di base di Fino Mornasco e dermatologo a Cantù.

Addio a Stefano Basagni

Duro colpo per la comunità di Fino Mornasco. Nei giorni scorsi infatti è mancato a 66 anni Stefano Basagni, medico di base a Fino Mornasco, andato in pensione volontariamente dopo 35 anni di servizio alla fine del 2016.

Lo specialista, iscritto all’Ordine dei Medici di Como, negli ultimi quattro anni aveva mantenuto esclusivamente il suo studio medico privato a Cantù, dove si occupava di dermatologia e venereologia in cui si era specializzato nel 1982 presso l’Università degli Studi di Milano.

La comunità finese, malgrado da qualche anno non fosse più operativo, lo piange sinceramente. Moltissime famiglie infatti per decenni si sono affidate a lui in caso di necessità medica. Al momento del suo pensionamento, il Giornale di Cantù lo aveva intervistato.

“Credo di fare il medico da troppo tempo – aveva scherzato il dottor Basagni – Quando sono arrivato a Fino Mornasco il paese era un piccolo centro con due frazioni di poche case. Oggi è un centro culturale importante e Andrate e Socco sono diventate due grosse realtà quasi indipendenti. E aveva aggiunto: “Mi spiace davvero moltissimo lasciare Fino Mornasco soprattutto perché negli anni avevo stretto un ottimo rapporto con tante famiglie del paese”.

Il funerale si svolgerà proprio a Fino Mornasco, nella chiesa parrocchiale, venerdì 14 agosto 2020 alle 10.30.