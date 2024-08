Addio a Suor Elena Meregalli: aveva 98 anni

Addio a Suor Elena Meregalli: è morta lo scorso giovedì 8 agosto a 98 anni a Erba, più precisamente a Buccinigo nella Casa delle suore Comboniane, dove era ospite da diversi anni.

Aveva appena festeggiato settant'anni di vita religiosa

La religiosa era originaria di Bareggia, frazione di Macherio. Era nata il 26 luglio 1926 ed era l'ultima di sette fratelli: sei femmine e un maschio.

Una famiglia ricca di fede, il papà Giovanni e la mamma Elena erano persone molto grate al Signore, le tre sorelle Gianna, Danilla e Elena hanno scelto di entrare in noviziato ed essere al servizio del Signore per tutta la vita.

«Il loro papà diceva sempre che ha avuto sei figlie e ne ha date tre al mondo e tre alla Chiesa» ha ricordato uno dei nipoti.

Suor Elena è entrata nella congregazione delle suore Comboniane nel 1954 a Buccinigo e dopo un breve periodo di noviziato è partita per Londra per imparare la lingua inglese e da quel momento ha iniziato a girare il mondo. E’ stata soprattutto in Arabia Saudita e in Africa, poi in America, Gran Bretagna sino a quando è rientrata in Italia e ha proseguito la sua missione in diverse parrocchie.

Ogni vita è un racconto e quello della religiosa missionaria si può definire una vita accanto e al servizio delle persone, in quelle missioni, in particolare in Africa dove ha visto tanta povertà. Suor Elena era sempre benvoluta da tutti: ogni volta che ritornava a casa, tutti i parenti e i bareggesi la invitavano per un pranzo perché ascoltarla delle sue missioni era sempre un arricchimento.

«Posso dire che la sua missione è stata speciale e molto intensa, ha visto e ha dovuto affrontare tante situazioni. In 98 anni ha seminato tanto bene nel mondo e molti, a distanza di tempo, si ricordano di quella religiosa simpatica con quella grande capacità di saper ascoltare le persone. Tra i suoi numerosi racconti, ricordo quando ancora era in Arabia Saudita, in quei luoghi insegnava in una scuola, i papà volevano portare sempre i loro figli in quella scuola dove c’era mia zia suora, perché sapevano che ricevevano una buona educazione, anche se di fede diversa» ha ripreso il nipote.

Lo scorso 3 giugno, suor Elena ha festeggiato settant’anni di vita religiosa attorniata dai parenti. La cerimonia funebre si è svolta questa mattina, sabato 10 agosto, nella casa delle suore Comboniane.

(Nella foto di copertina, suor Elena è in mezzo)