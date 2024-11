Addio a Valter Cantaluppi, amato imprenditore: aveva 86 anni

Imprenditore appassionato del suo lavoro, ma anche benefattore e padre e nonno affettuoso: è morto a 86 anni Valter Cantaluppi, da decenni alla guida dell’azienda Cantaluppi di Tavernerio con i figli Andrea e Stefano.

Alla guida dell'azienda da decenni

«L’azienda è stata fondata nel 1924 da nonno Giacinto: quest’anno avremmo dovuto festeggiare il centesimo anniversario, ma per varie ragioni abbiamo rimandato e ora purtroppo non potremo festeggiarlo con papà Valter - spiega il figlio Andrea - Lui ha preso le redini della ditta nel 1968, assieme alla moglie e allo zio. Inizialmente papà e nonno rifornivano negozi e cooperative diffuse nei paesi, poi ci siamo orientati sul settore Horeca. Raccontava che era stato emancipato perché praticamente ha cominciato a lavorare a 16 anni dopo la morte del nonno, e non ha mai smesso. Era completamente innamorato del suo lavoro ed è andato avanti a svolgerlo anche dopo avere scoperto la malattia, a giugno, e fino a pochi giorni fa: proprio domenica scorsa stavamo chiamando alcuni clienti».

La Cantaluppi, che si occupa di distribuzione alimentare a ristoratori e attività, aveva fornito sostegni alimentari al territorio negli anni difficili della pandemia. E Cantaluppi, per il suo lungo impegno in azienda, di più di cinquant’anni, è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica. I funerali sono stati celebrati oggi pomeriggio alla chiesa dell'Eucarestia a Tavernerio.