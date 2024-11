Addio a Vito Oliveri, ex poliziotto "sempre disponibile"

Un ex poliziotto dal cuore grande, che nonostante lo sguardo duro ha conservato sempre lo spirito di servizio nei confronti degli altri. E’ così che viene ricordato Vito Oliveri, residente ad Alserio, morto nei giorni scorsi a 76 anni.

Uomo dal cuore grande

Era nato a Licata, in provincia di Agrigento, ma nel 1984 si era trasferito insieme alla moglie Diana ad Alserio. Fino al 1995 aveva lavorato per la Questura di Como, dopo di che era andato in pensione per dedicarsi alla famiglia.

"In quell’anno sono nata io, la più piccola di tre fratelli (oltre a lei ci sono Giuseppe e Iole, ndr) - spiega la figlia Giada - Lui aveva raggiunto l’età pensionabile, quindi ha scelto di godersi l’ultima figlia che era arrivata anche un po’ inaspettata. Così è andato in pensione, anche se la polizia è stato uno dei suoi orgogli più grandi".

Nonostante avesse posato la divisa, Vito non si è mai tirato indietro: era sempre disponibile per dare una mano a chiunque lo chiedesse, come testimonia la figlia Giada.

"Poteva sembrare un po’ duro, a un primo sguardo, ma in realtà c’era sempre per tutti. In tanti, in questi giorni, lo hanno ricordato con affetto testimoniandoci proprio questa sua attitudine all’aiuto. E’ stato anche attivo come volontario all’interno della Pro loco di Alserio, per qualche tempo, dopo di che aveva avuto l’idea di fondare un’associazione di pensionati che però non è mai andata in porto. Ad ogni modo, lui era presente quando c’era da aiutare in paese".

Vito lascia i tre figli, i nipoti e la moglie Diana, amore di una vita: "Il suo ricordo sarà sempre vivo in noi - conclude Giada - E’ stato sposato per 50 anni con mia mamma, hanno condiviso l’esistenza ed erano inseparabili, sempre insieme".

I funerali di Vito Oliveri verranno celebrati domani, sabato 9 novembre, alle 10.30 nella parrocchia San Clemente di Alserio.