Addio a Vittorio Cesana ex sindaco di Olgiate Comasco

Questa mattina, sabato 30 gennaio 2021, è venuto a mancare Vittorio Cesana, 75 anni, professore in pensione, ex sindaco di Olgiate Comasco dall’89 al 91, successivamente candidato sindaco e consigliere comunale.

Era molto stimato per la sua carriera da insegnante di Lettere conclusa al liceo scientifico di Olgiate Comasco. Laureato in filosofia con una tesi su Mircea Eliade, autore di libri, l’ultimo pubblicato nel 2016 è intitolato “ Vi racconto la poesia”. Per una decina di anni ha fatto parte della giuria nazionale del Premio Campiello Giovani. Ha pubblicato anche un libro di fiabe e una plaquette di poesia. Ha fatto parte cneh del Circolo culturale Dialogo di Olgiate. Tre settimane fa il ricovero in ospedale, è deceduto a causa di una forma di leucemia aggressiva.