Addio ad Anna Maria, dalla parte dei più fragili

Una mattina per commemorare e vivere il ricordo della compianta Anna Maria Bianchi Cesareo.

Saluto e ricordo

Bianchi, punto di riferimento del welfare comasco, è venuta a mancare a 76 anni. Il 15 agosto è morta dopo una vita dedicata ai più fragili: è stata la fondatrice della cooperativa "L’Ancora" di Lurate Caccivio, nel 1985, e del "Mosaico", a Bulgarograsso, nel 1991. Presidente della stessa fino al 2008, si è sempre spesa in prima persona ed è grazie a lei che si devono il centro socioeducativo "Lo Smeraldo", il servizio Corsi & Percorsi "Il Corallo". E ancora, l’"Oasi Mosaico", "La Giada" di Fino Mornasco, le comunità sociosanitarie "La Corniola" e "La Perla" e la house school "Dopo di Noi". Inoltre, è stata presidente di Federsolidarietà.

La comunità la ricorderà, dopo la già avvenuta cerimonia privata, con una messa prevista per oggi, sabato 7 settembre, alle 10, nella chiesa parrocchiale di Bulgarograsso.

Dopo il momento religioso ci si ritroverà nella sede del "Mosaico" in via Battisti per salutare per l’ultima volta una donna fuori dal comune.