Addio ad Antonio Russo, scomparso a 25 anni: da tre mesi era in coma a causa di un incidente in moto

Da tre mesi era in coma all'ospedale, a causa di un terribile incidente motociclistico avvenuto a Lurate Caccivio: addio ad Antonio Russo, scomparso a 25 anni.

Tre mesi fa l'incidente

Tre mesi fa l'incidente: nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 settembre il giovane, in sella alla sua Harley-Davidson, perse il controllo del mezzo, finendo sulla rotatoria tra via Varesina e via XXV Aprile e poi cadendo violentemente a terra. I soccorsi e il ricovero, tre mesi di coma, con la speranza che potesse riprendersi. Purtroppo sabato il decesso. La scomparsa di Andrea, originario della Sicilia e residente a Malnate, ha suscitato vasto cordoglio e vicinanza alla famiglia e alla fidanzata olgiatese Eleonora Quatra, figlia di Ruggero Quatra, presidente dell'associazione "Amici di San Cataldo", e Gabriella Benigno, entrambi attivissimi nel volontariato a Olgiate Comasco.

Un ragazzo speciale, il suo ricordo rimarrà vivo nelle persone che l'hanno amato

Antonio Russo resterà vivo nei cuori di chi l'ha apprezzato e amato. La fidanzata Eleonora lascia sgorgare l'amore per Antonio: "Non ti dimenticherò mai, cerco di portare sempre vivo il tuo ricordo... Il ricordo di te con quel sorriso e con quegli occhi che fino a due giorni fa mi hanno guardata. Ora sarai il mio piccolo angelo che porterò sempre nel cuore, perché sì, tu un posto nel mio cuore ce l'avrai sempre finché io vivrò".

Antonio e i suoi occhi pieni di bontà non potranno essere dimenticati. "Con un bacio sulla fronte ti saluto Antonio - le parole di Gabriella Benigno, esternando dolore e gratitudine sulla propria pagina Facebook - Ricorderò sempre il ragazzo dagli occhi buoni. Veglia sui tuoi cari e chi ha avuto la fortuna di conoscerti". Ruggero Quatra sottolinea il personale ricordo: "Ieri sera, fino a tardi, siamo rimasti nella camera ardente. Antonio lavorava in Svizzera, un giovane pieno di entusiasmo: in lui ho trovato educazione e rispetto come poche volte mi è capitato di vedere...". Dalla famiglia il grazie ai molti che in questi giorni sono vicini. "Ci tengo innanzitutto a ringraziare chiunque sia vicino in questo momento a me e la mia famiglia - il messaggio postato dal fratello Samuele Russo - e soprattutto chiunque sia stato vicino a mio fratello durante questo periodo di lotta".

Giovedì il funerale in Sicilia

La salma verrà trasferita a Floridia, in Sicilia: l'arrivo è previsto per mercoledì alle 16. Il funerale di Antonio Russo verrà celebrato giovedì 11 gennaio, alle 15.30, nella chiesa Madre della città siciliana.