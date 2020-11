Addio ad Attilio Brunelli, fondatore dell’omonima impresa edile

Addio ad Attilio Brunelli, fondatore dell’impresa di famiglia di Olgiate Comasco attiva nel settore edile, attività sviluppata insieme ai figli.

Addio a una persona stimata e circondata dall’affetto dei suoi cari

Brunelli è deceduto nella mattinata di oggi, all’età di 80 anni. Nel 1992 aveva fondato l’impresa edile che porta il suo nome. Attilio è stato un vero e proprio faro per la famiglia. Il figlio Marco ne sottolinea le doti, a partire dalla capacità di insegnare valori e solidi princìpi ai figli: “Mio papà era una persona simpatica, solare, aperta e, davvero, sempre disponibile. Nel 1992 ha fondato la ditta di famiglia, lui era anche un maestro comacino”.

Il cordoglio per la scomparsa

La scomparsa di Attilio Brunelli ha colpito Olgiate Comasco in un periodo già segnato dal dolore per numerosi decessi, alcuni dei quali causati dalla drammatica seconda ondata della pandemia. “Purtroppo se ne è andato in fretta – continua il figlio Marco – Da un anno gli era necessario usare l’ossigeno di notte, ma stava bene: era autonomo. Era in cura a casa, non sappiamo se fosse contagiato. Abbiamo seguito le indicazioni del medico, che ci ha consigliato di curarlo a casa. Purtroppo papà non ce l’ha fatta”.