Il dottor Norman Jones, 72 anni, da giorni era ricoverato in Terapia intensiva al Sant’Anna di Como. Aveva uno studio medico a Inverigo.

Addio al direttore sanitario dell’Avis Novedrate

Si è spento nella serata di ieri, 27 marzo 2020. È un’altra vittima del Coronavirus. Medico di origini gallesi, è stato fino al 2016 responsabile responsabile dell’Unità operativa di Cardioriabilitazione nel presidio ospedaliero “Trabattoni Ronzoni” di Seregno. Dall’aprile 2013 aveva assunto anche la direzione della Pneumologia. L’ex primario, ha lavorato per 42 anni nell’Azienda ospedaliera di Vimercate e nella sua lunghissima carriera è stato anche dirigente medico in Cardiologia negli ospedali di Carate e Giussano.

Da quando aveva lasciato l’attività in ospedale continuava a svolgere la sua professione nello studio medico di Inverigo, paese in cui risiedeva assieme alla moglie. Era anche direttore sanitario dell’Avis Novedrate. La notizia della sua scomparsa, in queste ore, ha suscitato dolore e commozione nel Comasco e in Brianza, dove il cardiologo era molto conosciuto e stimato.

I ricordi e il dolore

Il sindaco di Novedrate, Serafino Grassi.

“Stiamo vivendo un momento drammatico: la scomparsa del dottor Norman Jones, Direttore sanitario della nostra sezione, lascia tutti noi increduli e nello sconforto. Rimane il suo esempio di medico volontario che per anni ha prestato la sua preziosa opera per il bene comune, per i Donatori e per sostenere l’Associazione Volontari Italiani Sangue Ne saremo sempre riconoscenti! Rivolgo, a nome della Comunità novedratese, un pensiero di profonda ammirazione e di apprezzamento per la sua attività in questi anni e porgo le più sentite condoglianze alla famiglia”.

Il consiglio direttivo dell’Avis.

“Carissimi, purtroppo questa sera dobbiamo raggiungervi con una triste notizia: oggi è venuto a mancare il dott.Norman Jones, nostro Direttore Sanitario. Anche la nostra sezione comunale paga le conseguenze di questo tremendo virus Covid 19. Il dottor Norman era ricoverato da tre settimane in terapia intensiva all’ospedale S.Anna di Como e purtroppo non ce l’ha fatta. Il dott. Norman ha collaborato con noi dall’estate 2017, donandoci la sua grande esperienza e professionalità a titolo assolutamente gratuito e sempre con la massima disponibilità possibile. A lui e alla sua famiglia vanno il nostro senso di gratitudine, i nostri pensieri e le nostre preghiere. Ci ha lasciato una preziosa eredità. Con coraggio vogliamo continuare sulla strada che insieme stavamo percorrendo.

Il Presidente e tutto il Consiglio Direttivo”.