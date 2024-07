Addio al dottor Conti, già presidente dell'Ordine dei medici

Addio al dottor Piergiuseppe Conti, detto Peppo, storico medico di Beregazzo con Figliaro e già presidente dell'Ordine dei medici.

Addio a un cittadino eccezionale

E' scomparso alla soglia dei 90 anni. Chi ha conosciuto il dottor Conti sa bene quale sia stata la sua importanza per la sua famiglia, la sua comunità locale e, più in generale, anche livello provinciale, al vertice dell'Ordine dei medici comaschi. Una vita da medico condotto a Beregazzo, Figliaro e Castelnuovo Bozzente. Una famiglia esemplare di medici: non solo Piergiuseppe ma anche la compianta moglie Giuliana Pellati e i due figli Maria Paola ed Enrico.

Comunità riconoscente

Ieri, nella chiesa parrocchiale dei Santi Ilario e Remigio a Figliaro, il funerale, partecipato dai molti che hanno espresso cordoglio e riconoscenza nei confronti di una persona indimenticabile. Sottolineato, infatti, l'alto spessore umano del dottor Conti.

In servizio anche al Fatebenefratelli e dedito alla filarmonica

Non solo medico condotto e per quattro mandati alla guida dell'Ordine dei medici. Peppo Conti è stato anche impegnato come direttore sanitario della residenza per anziani Fatebenefratelli. L'attenzione al territorio l'ha visto rimboccarsi le maniche anche nell'ambito della locale filarmonica, di cui è stato presidente, per poi essere nominato presidente onorario.