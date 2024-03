Addio al giovane Edoardo: una folla a Villa Guardia per il prof del Melotti

A Dio, carissimo Edoardo: un fiume di amici, conoscenti, familiari ma anche alunni ha salutato Edoardo Della Vigna, scomparso sabato 9 marzo 2024 all’età di 23 anni, trovato privo di vita in casa.

Addio al giovane Edoardo Della Vigna

Per tutti semplicemente Edo, giovane impegnato nella parrocchia di Maccio di Villa Guardia, ma anche docente di religione al liceo artistico "Fausto Melotti" di Cantù, ha lasciato papà Paolo, mamma Simona e le sorelle Giulia e Arianna. Ha lasciato amici. Ha lasciato parenti e compagni di vita. Ha lasciato una comunità intera che, nel pomeriggio di mercoledì 13 marzo 2024, in silenzio, sotto il calore di un sole ritrovato si è riunita alle 15 per concedergli, durante il rito funebre, un ultimo saluto. Che poi, ultimo, non sarà mai.

