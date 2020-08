Ammonta a 15 milioni di euro la cifra che Regione Lombardia ha stanziato nell’ultima manovra di assestamento del bilancio per l’eliminazione di due passaggi a livello che interesseranno i Comuni di Inverigo e Arosio.

Addio al passaggio livello di Inverigo: stanziati 15 milioni in Regione

Per quanto riguarda Inverigo, il passaggio a livello in questione è quello di via Diaz, in centro al paese e a pochi passi dal Municipio. La risposta di Regione Lombardia renderà possibile realizzare i lavori attesi e che, secondo i programmi, si svolgeranno tra il 2021 e il 2023.

“L’intenzione espressa va a confermare la validità della proposta che la nostra Amministrazione aveva già portato al cospetto dei progettisti di Trenord e dei vertici della politica regionale: in occasione del progetto di raddoppio del tratto ferroviario tra Arosio e Inverigo avevamo infatti sollevato la necessità di creare un sottopasso veicolare per eliminare il passaggio a livello su via Diaz, per migliorare la situazione del traffico cittadino” ha commentato il sindaco.

