Addio al platano di Villa Peduzzi a Olgiate Comasco VIDEO

Addio al platano di Villa Peduzzi

E’ iniziato questa mattina, sabato 22 febbraio 2020, l’abbattimento di un grande platano nel parco comunale di Villa Peduzzi, nei pressi dell’ingresso di via Leonardo da Vinci a Olgiate Comasco.

La zona del parco interessata dai lavori, vicino alla sede del distretto sanitario, è interdetta al passaggio dei pedoni. L’albero è a ridosso del cantiere aperto per la realizzazione della sede per le manifestazioni. Si tratta di un abbattimento previsto nell’ambito di una serie di lavori di messa in sicurezza dei parchi.

