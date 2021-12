Abitava a Lomazzo

Cairoli si è spento ieri pomeriggio, mercoledì, a soli 48 anni

Triste notizia a chiusura dell'anno per la comunità di Lomazzo e il mondo sportivo: si è spento il presidente del Volley Cadorago Michele Cairoli.

Addio al presidente della pallavolo Cadorago

Una malattia si è portato via Michele Cairoli. Da anni combatteva con una serie di problemi di salute. Negli ultimi mesi le sue condizioni sono andate via via peggiorando e nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì, il giovane papà ha chiuso per sempre gli occhi alla vita. Aveva 48 anni.

Conosciutissimo a Cadorago dove per anni ha indossato la maglia della Volley Cadorago, prima come atleta, poi come presidente, carica che ricopriva ancora oggi. Tante le dimostrazioni di affetto e di dolore nei confronti del giovane papà, sempre disponibile e con un sorriso per tutti.